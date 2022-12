Bastardi senza gloria, Quentin Tarantino voleva Adam Sandler in un ruolo iconico!

Adam Sandler è molto conosciuto per le sue commedie comiche anche se non ha disdegnato ruoli in film drammatici come Ubriaco d'amore di Paul Thomas Anderson e Diamanti grezzi dei fratelli Safdie. In passato avrebbe potuto recitare in un altro film molto conosciuto per un regista molto noto: Quentin Tarantino.

È stato proprio Tarantino a raccontare di aver pensato ad Adam Sandler per il ruolo dell'Orso Ebreo in Bastardi senza gloria, personaggio assegnato ad Eli Roth. Sul nostro sito trovate le migliori interpretazioni di Adam Sandler.

"Ho scritto il ruolo dell'Orso Ebreo per Adam Sandler. Quando eravamo sul set di Little Nicky - Un diavolo a Manhattan [film in cui Sandler recita da protagonista e Tarantino fa parte del cast], mi dice tutto contento 'Il mio personaggio picchia i nazisti con una mazza? Che figata, non vedo l'ora, cazzo!'. A qualunque ebreo che incontrava diceva che avrebbe spaccato le teste dei nazisti con una mazza".



Tuttavia, quando Tarantino iniziò le riprese di Bastardi senza gloria Adam Sandler aveva già firmato un accordo con Judd Apatow per Funny People, e così sfumò la collaborazione.

Tarantino ha commentato con queste parole l'occasione perduta:"Ha fatto bene a fare quel film... ha un inizio fantastico, con la scena delle VHS in cui si vede lui in versione bambino. Io però ero sul punto di realizzare le fantasie più recondite del maschio ebreo adulto e non avevo un attore ebreo decente a disposizione! Tutti gli ebrei bravi te li eri presi tu, Judd! Devo far fuori Hitler con le mazze da baseball e non ho un ebreo decente nel cast! Non era disponibile neanche David Krumholtz! Mi avevi fregato tutti gli ebrei bravi!" ha dichiarato ironicamente Tarantino rivolgendosi ad Apatow.



