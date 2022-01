Bastardi Senza Gloria, Diane Kruger ricorda: 'Tarantino non voleva che facessi il provino'

Bastardi Senza Gloria è stato un passaggio fondamentale per la carriera di Diane Kruger: già notata dal grande pubblico qualche anno prima in Troy, l'attrice tedesca ebbe modo grazie al film di Quentin Tarantino di fare un ulteriore salto verso il firmamento hollywoodiano. Il regista di Kill Bill, però, non voleva proprio saperne di lei!

A parlarne è stata Kruger stessa che, ricordando i giorni in cui tentava in tutti i modi di ottenere un provino per il film rifiutato da Adam Sandler, ha svelato di aver incontrato una forte opposizione da parte di Tarantino, tutt'altro che convinto delle doti attoriali della nostra.

"Per Bastardi Senza Gloria fece provini a chiunque. Non voleva che io facessi il provino perché aveva visto un mio film e non gli ero piaciuta. Sin dal primo momento non aveva creduto in me. L'unico motivo per cui mi lasciò fare il provino è che non era rimasto più nessuno! Dovetti pagarmi il volo dagli Stati Uniti alla Germania, perché nonostante lui viva lì non mi avrebbe ricevuta in America, feci una serie di salti mortali che mi infastidirono non poco. Ma pensai, sai cosa? Vada a farsi fo**ere! Gli dimostrerò di meritare quella parte. Fortunatamente tutto andò bene, ma certe volte è tutto così ingiusto" sono state le parole di Diane Kruger.

Cosa ne pensate? Credete che la star di Troy abbia in fin dei conti meritato il ruolo di Bridget Von Hammersmark? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo un nostro approfondimento su Bastardi Senza Gloria.