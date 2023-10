Bastardi senza Gloria, Brad Pitt richiese di non avere contatti con Harvey Weinstein

Bastardi senza gloria è un cult senza tempo e questo è dovuto anche all'iconica interpretazione di Brad Pitt del tenente Aldo Raine, capo della divisione speciale dedicata a eliminare nazisti. Durante la produzione del film, però, l'attore fece di tutto per non aver a che fare con Harvey Weinstein.

Il film, infatti, era prodotto dalla The Weinstein Company, casa di produzione di proprietà di Weinstein che ha ottenuto una nuova condanna a 16 anni di reclusione per molestie sessuali. Bastardi senza gloria è l'unica pellicola, finanziata dal produttore, nel quale Pitt ha partecipato come protagonista nel corso della sua carriera. Il suo desiderio di lavorare con Tarantino era talmente grande da spingerlo a convincerlo a collaborare con Weinstein che aveva sempre disprezzato.

Addirittura pare che in sede di contratto, Pitt avesse richiesto di non avere a che fare in nessun modo con Weinstein durante la realizzazione del film. La scelta dell'attore derivava da dei trascorsi non particolarmente felici tra i due. Negli anni '90, infatti, l'attore minacciò di picchiare il produttore dopo aver scoperto delle molestie sessuali subite dalla sua fidanzata dell'epoca Gwyneth Paltrow. L'opinione di Pitt riguardo Weinstein è stata confermata anni dopo durante il #MeToo quando la Paltrow raccontò di esser stata difesa dall'ex fidanzato.

Oltre alle tante accuse di molestie sessuali collezionate per anni, a causa di Weinstein Martin Scorsese stava per abbandonare Hollywood. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!