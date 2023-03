Basic Instinct, Sharon Stone shock:'Il film mi fece perdere la custodia di mio figlio'

Il film che ha reso celebre nel mondo Sharon Stone è senza dubbio Basic Instinct, uscito nelle sale cinematografiche nel 1992. Tuttavia, il successo dell'opera di Paul Verhoeven non ha procurato soltanto aspetti positivi all'attrice, come ha raccontato lei stessa in una recente intervista al podcast Table for Two with Bruce Bozzi.

Stone ha raccontato che lavorare al film di Verhoeven le ha procurato dei grossi problemi nella vita personale:"Ho perso la custodia di mio figlio. Quando il giudice ha chiesto a mio figlio, il mio piccolo ragazzino, 'Sai che tua madre fa sex movie?'. Questo è un abuso da parte del sistema, che ha considerato che tipo di genitore fossi perché ho fatto quel film".



All'epoca Basic Instinct fece scandalo per le rappresentazioni del sesso e della sessualità, oltre alla violenza e all'omosessualità.

Al giorno d'oggi il film - sul nostro sito trovate la recensione di Basic Instinct - è ricordato principalmente per la celebre scena dell'interrogatorio del personaggio di Sharon Stone, in abito bianco, che accavalla le gambe e mostra di non indossare le mutande.



"La gente che va in giro senza vestiti in tv ora è normale, mentre aver visto forse un sedicesimo di secondo della mia possibile nudità mi ha fatto perdere la custodia di mio figlio" ha concluso Stone "Sono finita alla Mayo Clinic, con un aumento dei battiti cardiaci [...] Mi ha spezzato il cuore".



Lo scorso anno Sharon Stone raccontò che l'abito bianco le diede potere sugli uomini, riferendosi al famoso abito indossato nella scena dell'interrogatorio. Su Everyeye potete rivivere la scena dell'interrogatorio di Basic Instinct.