Basic Instinct, quando Sharon Stone pregò i fan: 'Smettetela di strapparmi i vestiti'

La carriera di alcuni attori non sempre si costruisce nel tempo: in alcuni casi esplode come un fulmine a cielo sereno cambiandone per sempre la prospettiva. Così nascono le star e con Basic Instinct è implosa la carriera di Sharon Stone nel controverso ruolo di Catherine Tramell ma che la rese protagonista anche di situazioni spiacevoli.

Nessuno dimentica l'iconica sexy scena dell'interrogatorio con l'abito bianco che, secondo Stone, le fece avere persino il controllo sugli uomini. Ma, per certi versi, proprio il ruolo della scrittrice con una dipendenza dal sesso fu la sua condanna in diversi ambiti. Per l'attrice 65enne, infatti, Basic Instinct le fece perdere la custodia del figlio ma non solo: non riuscendo più a distinguere l'attrice dal personaggio i fan sono diventati sempre più aggressivi nei confronti di Sharon Stone.

L'attrice ha rivelato nel corso di un'intervista per CNN che una volta i fan hanno tentato di salire sopra la sua macchina: "Quando mi fermavo al semaforo - racconta Sharon Stone - tutti tentavano di arrampicarsi sulla mia macchina". Ma la follia dei fan non è finita qui: l'attrice candidata Oscar, infatti, ha raccontato come più volte li abbia pregati di "smettere di strapparle i vestiti".

Il ruolo della femme fatale Catherine Tramell nel successo mondiale del film diretto da Paul Verhoeven, mostra ancora una volta l'altra faccia della medaglia.