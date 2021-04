Basic Instinct: il cult con Sharon Stone torna al cinema in Italia in versione restaurata!

Basic Instinct, il celebre thriller erotico con Sharon Stone e Michael Douglas diretto dal regista olandese Paul Verhoeven, tornerà al cinema in Italia con una versione in 4K in occasione dei trent'anni dell'uscita originale.

Non c'è ancora una data di uscita stabilita, ma è stato comunicato che la pellicola sarà distribuita in anteprima nei cinema francesi a partire dal 16 giugno prossimo: questo perché i lavori di restauro del film, portati avanti tra il 2019 e il 2020, partiti dal negativo originale in 35mm e supervisionati da Verhoeven, sono stati realizzati oltralpe da StudioCanal.

"Ci siamo subito resi conto che i negativi corrispondevano alla versione breve del film", ha detto Sophie Boyer, project manager di Studiocanal, aggiungendo che "alcune inquadrature delle scene più erotiche sono state censurate negli Stati Uniti. Siamo andati a cercare questi tagli e siamo stati in grado di ripristinare la versione integrale del film, l'unica versione che Paul Verhoeven era interessato a restaurare". L'uscita del nuovo restauro sarà accompagnata anche dal nuovo documentario Basic Instinct: Sex, Death & Stone, che include interviste a Sharon Stone, Verhoeven, Douglas, al montatore Frank J. Urioste, allo scrittore Joe Eszterhas e al direttore della fotografia Jan de Bont.

All'interno dell'articolo potete gustarvi anche il nuovo trailer ufficiale: conoscete il film originale? Andrete al cinema per recuperarlo? Ditecelo nei commenti!