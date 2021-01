Barry Lyndon, i segreti: dalla leggenda sui costumi ai quadri che ispirarono il film

Per chiudere l'anno in bellezza stasera in tv su Iris a partire dalle 21:15 andrà in onda Barry Lyndon, leggendario dramma storico scritto e diretto da Stanley Kubrick tratto dall'omonimo romanzo di William Makepeace Thackeray.

Vincitore di quattro Oscar (migliore fotografia a John Alcott, migliore scenografia a Ken Adam, Roy Walker e Vernon Dixon, migliori costumi a Ulla-Britt Soderlund e Milena Canonero e miglior colonna sonora a Leonard Rosenman) su un totale di sette nomination (miglior film a Stanley Kubrick, migliore regia a Stanley Kubrick e migliore sceneggiatura non originale a Stanley Kubrick), è talmente famoso per la sua qualità visiva a livello di panorami e costumi da essere stato definito la più grande rappresentazione del '700 mai realizzata per il cinema.

Questo perché Kubrick, per realizzare diverse scene, basò le inquadrature su alcuni dei dipinti più celebri di quell'epoca: tra questi doveroso citare Marriage A-la-Mode: 4. The Toilette di William Hogarth (1743), The Blue Boy di Thomas Gainsborough (1770), Eclipse di George Stubbs (1769), Malvern Hall di John Constable e Landscape with figure on path, sempre di Gainsborough e datato tra il 1746 e il 1748. Inoltre, per una celebre sequenza venne preso a modello anche il celebre Incubo di Johann Heinrich Füssli (1781), che nel 1986 sarebbe diventato il simbolo di Gothic di Ken Russell, che ebbe un ruolo fondamentale in Barry Lyndon dato che consigliò a Kubrick diverse location per le riprese.

Per quanto riguarda i costumi, invece, intorno ad essi sorse una vera e propria leggenda. Si sparse infatti la voce che tutti i vestiti usati in questo film fossero autentici abiti d'epoca, ma la verità come sempre sta nel mezzo: la costumista Milena Canonero acquistò davvero alcuni vestiti d'epoca durante un'asta privata di oggetti d'antiquariato, ma la maggior parte dei costumi di scena vennero realizzati su misura appositamente per il film. Il non riuscire a distinguere gli uni dagli altri giustifica senza mezzi termini la statuetta vinta.

