Barry Keoghan, la star di The Batman sarà il bandito Billy the Kid nel film di Bart Layton

Barry Keoghan è uno degli attori più apprezzati nel panorama internazionale e dopo aver recitato nell'acclamato Gli spiriti dell'isola al fianco di Colin Farrell e Brendan Gleeson è pronto ad entrare in un nuovo interessante progetto. Keoghpan interpreterà il famigerato fuorilegge Billy the Kid nel film diretto da Bart Layton.

Con il regista Keoghan - che ritiene Heath Ledger il Joker migliore - ha già lavorato nel 2018 nel film American Animals, e parlando del film l'attore irlandese ha svelato il desiderio di 'umanizzare' il proprio personaggio.



Billy the Kid morì poco più che ventenne nel 1881. Il suo vero nome era Henry McCarthy e dopo una difficile infanzia vissuta a New York rimase orfano a 15 anni dopo la morte della madre e l'abbandono del patrigno.



Un anno dopo venne arrestato per la prima volta. Ricercato per omicidio in Arizona a soli 18 anni, Billy the Kid venne ucciso dallo sceriffo Pat Garrett a 21 anni.



"Volevo uscire dalla leggenda che era stata descritta dai giornali e affrontare la pressione che deve aver sentito fin dai primi giorni. Ha corso per tutta la vita. Mi sentivo imparentato con Billy, nel senso che era un cocco di mamma ma ovviamente ho preso una strada differente, trasformando le mie circostanze in qualcosa di positivo invece di ribellarmi ad esse. Tuttavia, c'è un'anima e una vulnerabilità in Billy che penso sia importante avvicinare, per comprenderlo come persona reale invece del mito che è diventato. [...] Abbiamo visto tante versione di Billy sul grande schermo; a me interessava raccontare una versione che andasse al di là della facciata da pistolero freddo e calmo alla quale siamo abituati. Volevo umanizzarlo, in qualche modo. Ne lessi tanto da ragazzino ma quando facevamo ricerca per il progetto abbiamo scoperto tante cose sulla sua vita. Ci sono moltissime testimonianze di prima mano e molte versioni incoerenti che hanno contribuito alla sua leggenda".



Lo scorso mese di settembre Barry Keoghan è diventato papà per la prima volta, con il figlio avuto dalla compagna Alyson Sandro.