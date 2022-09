Barry Keoghan: la star di Eternals è diventata papà!

Rosee notizie in arrivo direttamente dal nuovo Joker di The Batman: Barry Keoghan è diventato papà! L'attore irlandese, nato a Dublino il 18 ottobre 1992, ha condiviso da poco sui social la splendida notizia.

Tramite un post su Instagram che ritraeva l'attore insieme alla sua compagna Alyson Sandro, i due avevano confermato i rumor che erano già in circolazione lo scorso marzo, nel giorno della festa del papà. Nella giornata di oggi, la coppia è tornata sui social per condividere le prime immagini del neonato, che vi lasciamo come di consueto in calce la notizia.

La star irlandese si è messa in mostra negli ultimi anni legandosi in particolare modo al mondo dei cinecomic, recitando nell'ultima pellicola sull'Uomo Pipistrello diretta da Matt Reeves e entrando a far parte del Marvel Cinematic Universe in Eternals nel 2021, il film diretto da Chloè Zhao ne quale veste i panni di Druig, l'Eterno che utilizza l'energia cosmica per controllare la mente delle persone.

Inoltre, Keoghan ha preso parte ad altre numerose pellicole, come ad esempio Il sacrificio del cervo sacro di Yorgos Lanthimos (2017), Dunkirk di Christopher Nolan (2017), American Animals di Bart Layton (2018) e Sir Gawain e il Cavaliere Verde di David Lowery (2021). Prossimamente sarà protagonista in Gli spiriti dell'isola, diretto da Martin McDonagh.