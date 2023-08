Barry Keoghan ha 'sex appeal e vulnerabilità' secondo la regista di Saltburn

Le si basano su pareri per forza di cose soggettivi, perciò100 star più sexy del cinema si basano su opinioni per forza di cose soggettive, perciò ciascuno ha la propria scala di priorità; al riguardo, Emerland Fennell (regista di Saltburn) non ha alcun dubbio: Barry Keoghan è spaventosamente sexy.

"Ho pensato soltanto questo: 'Lui è un artista che capita una volta nella vita, non ci sono sostituti'" ha dichiarato. "È così avvincente, ha un sex appeal e una vulnerabilità incredibili, ma anche una presenza fisica e una sorta di oscurità. Riesce a trasmettere tutte queste cose in un modo davvero insolito".

In definitiva, lavorare con Keoghan è stato come "tenersi per mano e saltare già da una scogliera, perché, per la maggior parte del tempo, stavamo cercando di realizzare qualcosa di viscerale e sorprendente, oscuro e sexy". Era l'agosto 2021 quando Barry Keoghan fu ricoverato dopo un'aggressione subita a Galway.

Nel film, l'attore interpreta Oliver, studente di Oxford che, dopo aver legato col compagno di classe Felix (interpretato da Jacob Elordi), trascorre un'estate nella tenuta a Saltburn. Purtroppo, però, l'equilibrio dell'amicizia è destinato a trasformarsi in qualcosa di più incomprensibile...

"Affinché il desiderio carnale prenda piede, ci deve essere un elemento di repulsione, una trasgressione di fondo" ha continuato la regista. "Apprezzo molto la simpatia per il diavolo. Il tipo di persone che non sopportiamo, il tipo di persone che sono ripugnanti – se possiamo amarle, se possiamo innamorarci di loro, se possiamo realizzare perché tutto ciò appare così allettante, nonostante la crudeltà, l'ingiustizia e quella specie di stranezza".

Saltburn debutterà in anteprima il 4 ottobre 2023, in occasione del London Film Festival.