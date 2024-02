Barry Keoghan sarà tra i protagonisti di un film sugli ultimi giorni di Saddam Hussein!

È davvero il momento di Barry Keoghan: la star de Gli Spiriti dell'Isola è praticamente ovunque dopo il clamoroso successo di Saltburn, il film che ha contribuito a consacrarne definitivamente l'esplosione. Il prossimo futuro sarà dunque particolarmente pieno di progetti per il nostro Barry, a partire da questo Amo Saddam.

L'attore che potrebbe aver confermato la sua presenza in The Batman 2 nel ruolo del Joker interpreterà infatti un soldato americano in quello che si preannuncia come un film destinato a far discutere non poco: per la regia di Johan Renck (noto soprattutto per l'acclamatissima serie Chernobyl), Amo Saddam racconterà infatti gli ultimi giorni di vita di Saddam Hussein.

Il film sarà un adattamento del libro The Prisoner in His Palace: Saddam Hussein, His American Guards, and What History Leaves Unsaid di Will Bardenwerper, che qualche anno fa approfondì le figure dei 12 soldati statunitensi incaricati di sorvegliare l'ex-dittatore iracheno durante i giorni del processo che portò, come ben sappiamo, alla condanna a morte eseguita il 30 dicembre del 2006.

Keoghan interpreterà dunque proprio uno dei soldati di cui sopra in un film che difficilmente passerà inosservato: al momento, ovviamente, non ci è ancora dato conoscere una data d'uscita, così come non sappiamo altro per quanto riguarda gli altri attori presenti nel cast. Aggiornamenti al riguardo, comunque, arriveranno sicuramente tra non molto tempo.