Barry Keoghan era già pazzo di Robet Pattinson prima di The Batman: 'Era irreale'

Che Robert Pattinson sia un talento, per molti, è diventato quasi scontato. La sua carriera nel mondo del cinema indipendente lo ha reso un attore particolarmente ammirato anche dai suoi colleghi. Tra questi c'è Barry Keoghan che ha ammesso di amare Pattinson già da prima di The Batman.

Dopo che Keoghan ha svelato di aver speso 10 dollari per il provino del film di Matt Reeves, ha parlato anche della carriera del collega attraverso una domanda abbastanza particolare. In una nuova intervista l'attore ha ammesso che, uno dei suoi più grandi desideri, sarebbe lavorare con i fratelli Saftie registi di Good Time, film indipendente che ha mostrato al mondo l'enorme talento di Robert Pattinson. "Ma mi piacerebbe lavorare con i Safdie. Mi è piaciuto moltissimo 'Good Time'. Era irreale, amico. Elettrizzante anche da parte tua" ha raccontato l'interprete.

Keoghan ha ammesso di essere a conoscenza del fatto che, il collega di set di The Batman avesse lavorato con i registi e di come, anche la sua grande performance, abbia reso meravigliosa una pellicola come Good Time. Il film ha avuto l'enorme merito di aver convinto Matt Reeves a scegliere Robert Pattinson come nuovo Batman. “Mentre stavo scrivendo il film, ho guardato 'Good Time' e ho pensato: 'Okay, ha un tipo di rabbia interiore che si collega a questo personaggio e alla pericolosità, e posso sentire questa disperazione.' E sono diventato assolutamente convinto che fosse Rob” ha raccontato il regista.

