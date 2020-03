Barry Keoghan su Gli Eterni: 'Datemi un pizzicotto, ancora non riesco a crederci'

Qualcuno tiri un pizzicotto a Barry Keoghan, perchè il ragazzo ha ancora qualche difficolta a credere di essere a tutti gli effetti un membro del Marvel Cinematic Universe grazie a Gli Eterni.

La scorsa estate Kevin Feige e i Marvel Studios hanno annunciato Gli Eterni tra i film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, e tra Comic-Con e D23Expo sono stati comunicati i nomi degli attori che avrebbero composto il cast della pellicola: da Angelina Jolie a Richard Madden, da Kit Harington a Gemma Chan, da Kumail Nanjiani a Salma Hayek, l'attore di Dunkirk e American Animals, Barry Keoghan, sarà circondato da grandi nomi del panorama cinematografico e televisivo.

"Sarà davvero speciale" afferma il ragazzo in un'intervista con TotalFilm, lodando l'operato della regista, Chloé Zhao "Se avete visto il film precedente di Chloé Zhao, The Rider, visualizzatelo e pensate a cosa una mente del genere potrebbe fare con Gli Eterni. Sarà davvero un gran film".

E rivela: "Direi che questo è ancora un momento da 'Tiratemi un pizzicotto!' per me, perché stento ancora a crederci. Probabilmente sarà così fino a che il film non uscirà in sala. Allora si che realizzerò. Penso che sarà una bella sesazione".

E sembra proprio che Gli Eterni ci riserverà parecchie sorprese, da un possibile triangolo amoroso a... Una scena di danza in stile Bollywood?