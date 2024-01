Barry Keoghan flirtava davvero con il collega di Saltburn Jacob Elordi? La risposta

Barry Keoghan e Jacob Elordi hanno stretto un ottimo rapporto lavorando insieme a Saltburn, l'ultimo film diretto da Emerald Fennell. Nel corso della première a Los Angeles del film i media hanno notato la grande intesa tra Elordi e Keoghan ed è stato proprio lo stesso attore irlandese a parlare del suo legame con il collega.

"Sto davvero flirtando. Eravamo costantemente vicini. Non è solo per le telecamere e le première. Io e Jacob, lui è come un fratello per me, onestamente. Penso che quando sei a tuo agio con qualcuno, puoi essere vicino quanto vuoi. Non è come dire 'Oh, non avvicinarti a me'. È come dire, sono a mio agio. Quando sono a mio agio con le persone sono tranquillo" ha spiegato l'attore. Barry Keoghan ha creato cinque versioni del suo personaggio in Saltburn, stupendo il pubblico per il suo talento.



"Sono a mio agio con Jacob. Ci divertiamo, scherziamo. Siamo ragazzi. Abbiamo appena fatto un film in cui dovevamo baciarci. Guarda le scene che abbiamo fatto. Devi essere a tuo agio con te stesso". Nell'intervista, Barry Keoghan ha raccontato di aver sofferto anche di fascite necrotizzante poco prima delle riprese di Gli spiriti dell'isola.



Ne ha parlato anche Martin McDonagh:"Era solo a circa quattro giorni dalle riprese, e il suo braccio era gonfio. Ma lui diceva 'Sì, no, starò bene, ci vediamo martedì'. Sono andato in ospedale pensando 'Cavolo, sta per morire? Figuriamoci se farà il film'. Ma sono uscito da lì energizzato". Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Saltburn, l'ultimo film diretto da Emerald Fennell, la regista di Una donna promettente.