Barry Keoghan compie 31 anni: conoscevate la difficile storia dell'attore?

Essere Barry Keoghan non vuol dire soltanto godersi i benefici derivati dall'essere uno degli attori più promettenti della Hollywood degli ultimi anni: la star de Gli Spiriti dell'Isola sta vivendo un momento di incredibile slancio in ottica carriera, ma ha alle spalle un passato dal quale non dev'esser stato facile uscire indenne.

L'attore che oggi spegne 31 candeline e che ha speso appena 10 dollari per il provino di The Batman ha infatti visto la madre morire a causa della dipendenza dall'eroina, evento traumatico dopo il quale Keoghan fu affidato a sua nonna, per la quale la star di Saltburn non manca mai di spendere belle parole.

"L'eroina arrivò a Dublino ed entrò davvero in ogni famiglia. Mia madre fu una delle sfortunate. Ne fu catturata, e alla fine morì" furono le parole con cui Keoghan ricordò il triste evento. Riguardo sua nonna, l'attore di Saltburn aggiunse: "È una tipa tosta, se arrivo a casa dopo una giornata su un set sul quale sono stato un po' coccolato lei mi tira comunque uno schiaffo se non rifaccio il letto. È ciò che amo di lei". Qualcuno dovrà pur mettere in riga la giovane star, dopotutto! Noi, intanto, aspettiamo con ansia di vedere Barry Keoghan nei panni di Billy the Kid.