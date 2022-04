Barry Keoghan arrestato a Dublino: disavventura per il Joker di The Batman

A Barry Keoghan è bastato interpretare Joker per pochi minuti per cominciare ad avere un rapporto non proprio idilliaco con la giustizia: pochi giorni fa, infatti, l'attore apparso in una scena tagliata di The Batman è stato arrestato a Dublino con l'accusa di disturbo dell'ordine pubblico.

Mentre le action figure cominciano a raffigurare il Joker di Barry Keoghan, infatti, sui social comincia a spargersi la notizia di quanto accaduto nella capitale irlandese lo scorso weekend, quando l'attore di Sir Gawain e il Cavaliere Verde e Gli Eterni, evidentemente in stato alterato dopo l'utilizzo di qualche sostanza, è stato fermato dalla Garda irlandese in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti.

Stando a quanto si legge nel rapporto, Keoghan sarebbe stato avvistato in condizioni di non perfetta lucidità all'esterno della finestra di un'abitazione: in seguito alla segnalazione, i poliziotti irlandesi hanno dunque preso in custodia l'attore per condurlo alla più vicina stazione, dove si è provveduto anche alla sua disintossicazione prima di rilasciarlo dopo qualche ora.

Nessuna denuncia è stata sporta nei confronti di Keoghan, per cui la questione sembra destinata a concludersi qui: speriamo che il nostro Barry ci pensi su due volte, le prossime volte, prima di presentarsi fuori la finestra di qualcuno in quelle condizioni! Joker a parte, intanto, qualche giorno fa Colin Farrell ha ricevuto i complimenti di Danny DeVito per il suo Pinguino.