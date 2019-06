Barry Jenkins dirigerà il biopic sul coreografo Alvin Ailey per la Fox Searchlight

E' Variety a rendere noto il nuovo progetto di Barry Jenkins: il regista di Moonlight dirigerà un biopic dedicato all'iconico coreografo Alvin Ailey.

Il film era stato annunciato da Fox Searchlight, etichetta che ricordiamo ora è di proprietà della Disney, nel marzo del 2018 con l'appoggio della Ailey Organization. Il film è prodotto dalla celebre cantante Alicia Keys insieme a Sea Lewis e la sua AK Woldwide, in collaborazione con Judy Kinberg, Rachel Cohen e Jana Edelbaum della iDeal Partners.

La sceneggiatura è stata affidata a Julian Breece e seguirà la storia di Alvin Ailey: cresciuto nella compagna del Texas da sua madre, il ballerino ha in seguito fondato il Alvin Ailey American Dance Theater a New York nel 1958 e ha contribuito al successo della danza moderna. Il suo "Revelations" negli anni è diventato uno degli spettacoli più riprodotti della storia.

Jenkins nel 2017 ha ottenuto il premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale grazie a Moonlight, il film che ha "soffiato" l'ambita statuetta di miglior film a La La Land in uno dei momenti più bizzarri della storia della cerimonia. Il regista ha recentemente diretto Se la strada potesse parlare, la cui sceneggiatura ha ricevuto una nomination agli Academy Award. Qui potete leggere la nostra recensione di Se la strada potesse parlare.