Barry Allen e Batman uniscono le forze nelle prime immagini di The Flash con Ezra Miller!

Nel corso del panel dedicato a The Flash di Andy Muschietti sono stati mostrati due primi artwork ufficiali dell'attesissimo cinecomic DC Films che includerà anche i ritorni di Ben Affleck e Michael Keaton nei panni di Batman.

Come potete vedere in calce all'articolo, in una nuova immagine del film Flash unisce le forze con Batman, che dal costume sembrerebbe essere quello di Michael Keaton creato da Tim Burton nel 1989. In aggiunta, un altro art-work ha svelato il nuovo costume di Flash, che il regista Andy Muschietti ha brevemente descritto come "più tecnologico" rispetto a quello visto nel cut cinematografico di Justice League.

Intanto, Greg Berlanti ha spiegato che il Flash di Ezra Miller prenderà il suo nome da quello di Grant Gustin dopo il loro incontro nel crossover tv Crisi sulle terre infinite. Al contrario, lo showrunner della serie tv Flash Eric Wallace ha rivelato che vorrebbe vedere Gustin nel film di Muschietti:

"Mi piacerebbe tantissimo vedere Grant apparire in un qualche modo nella loro versione del film. È come se dicessi 'Sai che c'è? Ti do un paio di settimane libere'. Non so se lo faranno, ma io la butto lì. Perché so che Grant sarebbe entusiasta. Credo che si divertirebbe tantissimo. Ho anche detto a Ezra che può tornare quando vuole, lo aspettiamo a braccia aperte."

Continuate a seguirci per nuove rivelazioni dal DC FanDome!