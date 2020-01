Ecco il Barone Zemo in una scena eliminata di Captain America: Civil War

In attesa di rivederlo in azione in The Falcon and the Winter Soldier, ecco arrivare in rete un nuovo sguardo al Barone Zemo di Daniel Bruhl direttamente da una scena eliminata di Captain America: Civil War.

Come potete vedere in calce alla notizia, Comicbook.com ha infatti pubblicato delle immagini tagliate dalla versione finale del film che mostrano il personaggio mentre entra in possesso di un oggetto molto importante, il diario rosso dell'Hydra.

La scena rappresenta dunque una versione alternativa di quanto visto in Civil War, dove Zemo ha recuperato il diario all'interno di un'abitazione dopo aver torturato il proprietario. A giudicare dalle foto, gli autori avevano in mente di far rubare il diario da Zemo durante una sorta di asta.

Uscito nel 2016, Captain America: Civil War sarà un film fondamentale per l'inizio della Fase 4 del MCU. Prima di tuffarci pienamente negli eventi post-Endgame, infatti, è previsto l'arrivo di due titoli legati a doppio filo con quanto accaduto nel primo film Marvel dei Fratelli Russo.

Uno è Black Widow, film che sarà ambientato tra gli eventi di Civil War e quelli di Infinity War. Mentre l'altro è il già citato The Falcon and the Winter Soldier, la serie targata Disney+ che, pur essendo ambientata dopo Endgame, avrà molto a che fare con il film in questione visto il ritorno del villain interpretato da Bruhl.



Per altre notizie, vi rimandiamo al possibile periodo di uscita di The Falcon and The Winter Soldier.