Barney, il film sul dinosauro sarà per adulti e ispirato all'angoscia dei millennial

Da tempo Mattel sta lavorando ad un altro lungometraggio dedicato ad un personaggio famoso dell'immaginario pop, il dinosauro color magenta Barney, protagonista anche di una famosa serie tv per bambini. Protagonista del film sarà il premio Oscar Daniel Kaluuya ma il target non sarà quello dell'infanzia.

Il produttore Kevin McKeon al New Yorker ha dichiarato:"Ci stiamo orientando verso l'angoscia dei millennial piuttosto che perfezionarlo per i bambini. È davvero un'opera per adulti. Non che sia vietato ai minori, ma si concentrerà su alcune delle prove e delle tribolazioni dell'essere trentenni, crescere con Barney, proprio il livello di disincanto all'interno della generazione".



Nel 2020 Daniel Kaluuya commentò in questo modo il suo coinvolgimento nel progetto legato a Barney:"Lui ci ha insegnato 'I love you, you love me. Won't you say you love me too?'. È una delle prime canzoni che ricordo. E cosa succede quando non è così? Ho pensato che fosse davvero straziante. Non ho idea del perché ma sembra che abbia senso. Sembra che ci sia qualcosa di inaspettato, che può essere toccante ma ottimista. Soprattutto in questo momento, penso che sia davvero necessario".



Al momento non ci sono grandi informazioni riguardo al progetto cinematografico, a parte il coinvolgimento di Daniel Kaluuya come produttore di Barney.



"Siamo entusiasti di esplorare questo avvincente eroe moderno e vedere se il suo messaggio di amore può resistere alla prova del tempo" aggiunse la star di Scappa - Get Out.



Daniel Kaluuya ha vinto l'Oscar nel 2021 per Judas and the Black Messiah.