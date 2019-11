A Ben Barnes 'non dispiacerebbe' partecipare al reboot di Narnia su Netflix

Circa un anno fa Netflix aveva annunciato nuovi adattamenti del franchise Le cronache di Narnia. Una buona tattica per avvicinare i fan dei vecchi film a operazioni del genere è da sempre quella di richiamare gli interpreti originali, almeno per un cameo. Un nome potrebbe essere quello di Ben Barnes.

L'attore di The Punisher, che nelle Cronache di Narnia interpretava il principe Caspian, non esclude una eventualità del genere. Intervistato da Digital Spy, ha parlato proprio di un cameo. "Non mi dispiacerebbe. Un piccolo cenno del capo, una strizzata d'occhio, sarebbero una bella cosa. Penso che esserci sarebbe una buona cosa."

Barnes, però, non crede di poter andare oltre. Sembra anzi piuttosto perplesso all'idea di un ruolo importante nel reboot. "Ma una cosa a metà strada non è qualcosa che io... sai, dove sono il padre del personaggio originale che interpretavo, quel genere di cose... non so quanto sarei entusiasta di questo."

In ogni caso, l'attore è contento che qualcuno stia lavorando a dei nuovi film sul franchise. "È bello reinventare le storie per generazioni diverse. È qualcosa che mi ha elettrizzato. C'era una serie di Narnia sulla BBC quando avevo 8 o 10 anni, ed è stato fantastico far parte di quei grandissimi film che definivano quelle storie e quei libri per un'altra generazione. E ora è probabilmente il momento di farlo ancora. Quei mondi fantastici si radicano in te. Ma sì, sono decisamente orgoglioso di quei due. Sono molto orgoglioso del fatto che ero in quei film di Narnia."

I nuovi adattamenti Netflix di Le Cronache di Narnia avranno la supervisione di Matthew Aldrich.