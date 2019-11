Ben Barnes, ex star di The Punisher, ha incontrato i Marvel Studios per un ruolo nel MCU

Parlando con Digital Spy Ben Barnes, attore forse già noto ai fan del Marvel Cinematic Universe avendo avuto un ruolo centrale nella serie The Punisher prodotta da Netflix, ha rivelato di essersi incontrato con i Marvel Studios.

Nelle parole dell'attore:

"Ho parlato con loro di qualcosa quest'anno, ma siamo ancora un po' troppo vicini a The Punisher, credo, per loro. Ma, sai, hanno già dimostrato che puoi, in particolare se hai fatto la tv, hanno dimostrato che puoi tornare indietro e fare un film se c'è il personaggio giusto."

La "dimostrazione" di cui parla Barnes è ovviamente quella di Mahershala Ali, che proprio in una serie Marvel/Netflix, Luke Cage, ha interpretato il villain Cornell 'Cottonmouth' Stokes prima di approdare ai Marvel Studios veri e propri per interpretare Blade in un lungometraggio omonimo che farà parte della Fase 5 del MCU.

Sebbene Barnes non abbia elaborato maggiormente e quindi il personaggio di cui ha parlato con Kevin Feige e compagnia rimane avvolto nel mistero, ha ammesso che le due parti hanno esplorato diverse possibilità: "Abbiamo parlato di un paio di supereroi. Non c'è nessun motivo per cui non debba funzionare, se ci sarà ancora spazio per me in futuro. Purché si sbrighino, però: non voglio essere un supereroe di cinquant'anni!"

Entrando brevemente nel campo delle speculazioni, i fan dei fumetti potrebbero notare una certa somiglianza fra Ben Barnes e Marc Spector, personaggio protagonista dell'annunciata serie televisiva di Moon Knight per Disney+, ma i progetti MCU in arrivo sono davvero tantissimi e le possibilità letteralmente infinite.