Barie, Emma MacKey sul paragone con Margot Robbie: 'Bello, ma vorrei andare avanti'

Sulla somiglianza tra Emma MacKey e Margot Robbie si è giocato moltissimo sin dagli esordi della prima all'epoca del debutto di Sex Education su Netflix: un paragone per cui molte star sarebbero sicuramente disposte a uccidere e che è ovviamente tornato prepotentemente in auge dopo l'annuncio del cast di Barbie.

Mentre Ryan Gosling difende il tanto bistrattato Ken nei cui panni lo vedremo nel film di Greta Gerwig, dunque, proprio la star di Assassinio sul Nilo torna a parlare di questa tanto chiacchierata somiglianza, dicendosene ovviamente orgogliosa ma palesando anche la voglia di lasciarsi finalmente alle spalle questa situazione.

"È divertente. E penso che Margot abbia l'eleganza e l'umorismo necessari per scherzarci su, concedendomi anche di far parte del suo stesso film, che sia benedetta. Nella vita reale è semplicemente uno scherzo, penso che non somigliamo assolutamente l'una all'altra. Ma non m'interessa, è Margot Robbie, vogliamo scherzare? È la migliore, mi ispiro tantissimo a lei. Solo adesso mi piacerebbe andare avanti" sono state le parole di MacKey.

E voi, cosa ne pensate? Vedete effettivamente una somiglianza tra Margot Robbie ed Emma MacKey? Diteci la vostra nei commenti! A proposito delle star del film di Greta Gerwig, intanto, Saoirse Ronan ha parlato del suo cameo in Barbie che, purtroppo, non vedremo mai.