Bardo: con il trailer finalmente ha inizio il viaggio nella psiche di Alejandro Iñárritu

Abbiamo finalmente il trailer di Bardo,l' ultima fatica Netflix di Alejandro Iñárritu che ha recentemente definito il suo precedente capolavoro Revenant essere: "Nulla a confronto con questo film".

Bardo racconterò la storia di un famoso giornalista messicano e le difficoltà che sperimenterà nell' affrontare se stesso e il suo esistenzialismo di ritorno in patria dopo aver vinto un prestigioso premio. Il trailer Netflix è ricco di immagini psichedeliche e "I Am The Walrus" dei Beatles, dando vita ad un'atmosfera quasi indescrivibile che solo Iñárritu poteva trasmettere.

Nel trailer agli spettatori viene presentata la vita di Silverio (Daniel Giménez Cacho), il protagonista che partecipa a feste, viaggia a bordo di treni e si trova coinvolto in quella che sembra una rievocazione di guerra, ma vista la dimensione surreale del trailer in realtà potrebbe non trattarsi di una rievocazione. Dai pochi minuti di video, Bardo pare voler indagare la psiche di un creativo e sembra oscillare costantemente tra la realtà e la fantasia.

Alla sua prima proiezione alla Mostra del Cinema di Venezia, Bardo aveva una durata di tre ore, ma Iñárritu ha poi deciso di tagliare 22 minuti dalla versione originale. In questo modo la versione che verrà presentata in anteprima su Netflix e nelle sale cinematografiche avrà una durata di circa due ore e mezza.

Non resta che attendere ancora un po', quando Bardo uscirà in sale limitate il 4 novembre per poi approdare definitivamente su Netflix il 16 dicembre.