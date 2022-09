Bardo, Alejandro G. Inarritu sfida sé stesso: 'Revenant in confronto non è nulla'

Puntare a superare sé stessi è sempre cosa buona e giusta: quando migliorarsi vuol dire però migliorare i risultati ottenuti con un film come Revenant - Redivivo, però, il lavoro da compiere è tutt'altro che semplice! Alejandro Gonzalez Inarritu, però, pensa di esserci riuscito con questo Bardo, la Cronaca Falsa di Alcune Verità.

Il nuovo film di Inarritu durerà ben 3 ore, riproponendo quindi quella monumentalità propria del film che valse il tanto agognato Oscar a Leonardo DiCaprio: secondo il regista, però, Revenant non reggerebbe in alcun modo il paragone con questo suo ultimo lavoro presentato proprio in questi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia.

"Revenant non è nulla al confronto. Non sto scherzando, penso sia il film più complicato che io abbia mai girato" sono state le parole di Inarritu, che parlando della quota autobiografica del film ha poi proseguito: "Di quali pensieri potrei parlare meglio se non di quelli attraverso i quali sono realmente passato? Ma questo non lo rende un film su di me, per amor di Dio. È un film che parla di questioni universali".

Vedremo se l'accoglienza della critica confermerà le parole del regista di Birdman e Amores Perros: qui, intanto, trovate il poster ufficiale di Bardo.