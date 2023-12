Barbra Streisand si è ritirata dal cinema? 'Forse non farò mai più un nuovo film'

Una delle più grandi performer e leggende di Hollywood Barbra Streisand ha ammesso di non aver intenzione di tornare a recitare per il grande schermo. Lontana dal cinema ormai da un decennio, la vincitrice dell'EGOT ha dichiarato a People Magazine che reputa stancante il processo di lavorazione di un lungometraggio.

"Voglio dire, era il 2009 quando combattevo per i diritti per interpretare Gypsy. In altre parole, diventa estenuante cercare di elaborare la struttura di un film e poi non concretizzarlo" ha confessato l'attrice.

Streisand ha dichiarato che se avesse potuto realizzare i suoi film non avrebbe mai scritto il proprio libro:"Avevo dei film davvero belli da realizzare, nel senso che riguardavano cose a cui tenevo, argomenti molto interessanti".



Negli ultimi anni Barbra Streisand ha cercato di realizzare, senza successo, diversi progetti tra cui The Normal Heart, Gypsy e il seguito di Come eravamo. In particolare, Gypsy non si è concretizzato perché Stephen Sondheim non le ha permesso di dirigere e recitare nel progetto, ritenendo fosse un compito troppo complicato. Come attrice, Barbra Streisand ottenne il suo primo ruolo nel film di William Wyler Funny Girl del 1968, vincendo un Oscar quale miglior attrice protagonista. In seguito ha recitato anche in Hello, Dolly!, Come eravamo, L'amore ha due facce, È nata una stella, esprimendo un commento negativo su A Star Is Born di Bradley Cooper, Yentl e Parto con mamma, l'ultimo suo credit cinematografico risalente al 2012.



Di recente ha pubblicato il memoir My Name Is Barbra, nel quale spiega il motivo per il quale non ha recitato in moltissimi film:"Sono pigra. Bette Davis ha realizzato 80 film. Io ne ho fatti 19. Era un'attrice meravigliosa e le piaceva lavorare. A me piace il tempo libero".



Nel suo libro, Barbra Streisand racconta il consiglio di Judy Garland, che la star de Il mago di Oz le diede all'inizio della carriera.