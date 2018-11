Barbra Streisand apprezza il lavoro di Bradley Cooper in A Star Is Born

Era l’estate del 2016 quando venne annunciato ufficialmente l’ingresso nel cast artistico di Lady Gaga nel remake di A Star Is Born, diretto dal regista e attore Bradley Cooper. Il ruolo chiave come protagonista femminile è appartenuto in passato anche ad un’altra importante artista, Barbra Streisand, che a tal proposito ne parla in un’intervista.

In una conversazione col New York Times, il due volte premio Oscar dice la sua sul lungometraggio uscito nelle sale cinematografiche italiane l’11 ottobre. Gli ultimi dati al botteghino mondiale indicano come A Star Is Born abbia raccolto finora una cifra che si aggira intorno ai 260 milioni di dollari, una dato sicuramente più che positivo e trainato anche dall’appeal di cui i due interpreti godono attualmente nel panorama artistico e non solo. Tornando, invece, alle dichiarazioni di Barbra Streisand, qui di seguito le parole della cantante:

“Non l’ho visto per intero. Bradley mi ha mostrato la scena d’apertura. Sono rimasta sorpresa da quanto simile fosse alla mia versione. (...) Amo il modo in cui [Bradley Cooper] usa il drag bar. Ho pensato che fosse qualcosa di nuovo e di interessante. Mi è davvero piaciuto ciò che ho visto del film”.

L’attrice è particolarmente legata al personaggio impersonato da Lady Gaga, infatti nelle vesti della protagonista Esther Hoffman ha ottenuto nel 1977 il suo secondo Academy Award nella categoria Miglior canzone. Il successo planetario del lungometraggio diretto dal filmmaker statunitense Frank Pierson rappresentò per Barbra Streisand la prima grande occasione di produrre personalmente un progetto destinato al grande schermo.

Di sicuro continueremo a sentire parlare ancora di questa pellicola, anche in vista di probabili candidature alla 91esima edizione degli Oscar che assegnerà le ambite statuette nella sera del 24 febbraio 2019.

A Star Is Born è attualmente in programmazione nei cinema italiani.