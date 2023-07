Barbienheimer, la sfida Barbie Oppenheimer porta ad incassi tra i migliori nella storia

I duelli al box office tra film tanto attesi non dividono, ma uniscono: in base ai dati sugli incassi di sabato 22 e le rinnovate proiezioni per l'intero week-end, infatti, Barbie e Oppenheimer daranno vita ad uno dei botteghini migliori della storia del cinema.

I dati aggiornati infatti mostrano il nuovo franchise di Warner Bros. basato sulla bambola Mattel a 45 milioni di dollari incassati sabato (-36% da venerdì/anteprime), che puntano verso un esordi da 150 milioni sull'intero week-end, che equivarrà alla più grande apertura del 2023 (alcuni dati segnalano un record ancora maggiore, compreso tra i 155 milioni e i 160 milioni). Ma anche il biopic di Christopher Nolan sul padre della bomba atomica sta facendo faville, dato che dopo i 33 milioni di venerdì ha incassato 26 milioni sabato, preannunciando un esordio sull'intero week-end da 80-90 milioni, tra i migliori per il circuito dei film rated-r.

Se poi a questi due risultati si aggiungono anche i 19 milioni di dollari del secondo week-end di Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno, che è stato comprensibilmente rallentato dall'esordio di Barbie e Oppenheimer (il film di Nolan ha anche tolto a quello di Tom Cruise tutte le sale IMAX, dato che la Universal si è assicurata per contratto tutti gli schermi del maxi formato), e quello degli altri titoli in programmazione, questo fine settimana in Nord-America si aggirerà intorno ai 300 milioni di dollari al botteghino, ed entro lunedì potrebbe diventare uno dei week-end box office più ricchi della storia, il migliore in assoluto dai tempi dell'uscita di Avengers: Endgame.

Forse far uscire Oppenheimer a luglio anche in Italia avrebbe giovato anche al nostro mercato, sulla scia della sfida amichevole con Barbie dettata dai social?