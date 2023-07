Barbienheimer, dimenticate Barbie e Oppenheimer: arriva un'altra sfida epocale, Saw Patrol

Il 21 luglio sarà ricordato per sempre come il giorno del Barbienheimer, almeno negli Stati Uniti, ma molto presto il box office regalerà all'industria del cinema un'altra sfida epocale, che già trovato il suo nickname: Saw Patrol.

In Nord-America, infatti, dal 29 settembre prossimo usciranno nei cinema, nello stesso giorno, Saw X e Paw Patrol: The Mighty Movie, ovvero il decimo capitolo della saga horror di Saw e il secondo episodio del film d'animazione dedicato alla Paw Patrol. Per portarsi subito in vantaggio, Lionsgate ha già saldamente piantato la propria bandiera nel terreno mediatico, twittando: "Abbiamo una segnalazione per la Saw Patrol, signore e signori". Un fan ha commentato: "Barbenheimer ha camminato in modo che Saw Patrol potesse correre".

Saw X, con il ritorno di Tobin Bell nei panni di Jigsaw, sarà il decimo film della serie horror di successo e sarà ambientato tra gli eventi dell'originale Saw e Saw 2. Dall'altra parte Paw Patrol: The Mighty Movie sarà il sequel di Paw Patrol: The Movie, che ha incassato quasi 150 milioni di dollari al botteghino. Uno è un horror, l'altro è un film per bambini: un altro doppio-spettacolo pronto a riempire le sale cinematografiche statunitensi...e soprattutto i social media.

Quale vi incuriosisce di più? Ditecelo nella sezione dei commenti.