Barbie, 'zeru tituli' ai BAFTA: il film di Margot Robbie ridimensionato in chiave Oscar?

Barbie è uscito sconfitto dai BAFTA Awards 2024, i cosiddetti Oscar dell'industria cinematografica britannica, e le possibilità di vedere il film Warner Bros ritirare qualche premio di peso agli Oscar 2024 continuano a diminuire.

Già le nomination avevano parlato chiaro, con Barbie che è arrivato ai BAFTA con sole cinque candidature, ma la sconfitta è stata particolarmente significativa in quanto il film diretto da Greta Gerwig e prodotto e interpretato da Margot Robbie è dovuto tornare a casa in America con zero statuette: considerato che il film non era nominato né per il miglior film dell'anno né per la miglior regia, la sconfitta più importante è stata quella di Margot Robbie, che ha dovuto applaudire mentre Emma Stone ritirava il BAFTA per la miglior attrice protagonista grazie a Povere creature, e lo stesso è accaduto alla sua co-star di La La Land Ryan Gosling, che nella corsa al miglior attore non protagonista si è arreso di fronte a Robert Downey Jr.

Inoltre, Barbie ha perso anche la migliore sceneggiatura contro Anatomy of a Fall, Migliori costumi per Povere creature e Miglior Scenografia per Povere Creature, tutti risultati che presumibilmente si ripeteranno anche agli Oscar 2024. A questo punto, l'unico Oscar possibile - che in realtà appare quasi certo - per Barbie è quello per la miglior canzone originale, categoria nella quale il film Warner è candidata con ben due diversi brani, i popolarissimi "I'm Just Ken" di Ryan Gosling e "What was I made for?" di Billie Eilish.

