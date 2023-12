Barbie, Zack Snyder rompe il silenzio sulla battuta di Justice League: ecco cosa ne pensa

La famosa battuta su Justice League inserita in Barbie da Warner Bros è stata oggetto di diverse discussioni online, specialmente quando la regista Greta Gerwig ha rivelato di averla inserita per volere dei dirigenti Warner, ma che cosa ne pensa Zack Snyder?

In una nuova intervista con Men's Health, il regista di Rebel Moon ha rivelato che la Warner Bros., tramite la figura del presidente Michael DeLuca, aveva informato preventivamente sua moglie e partner di produzione Deborah Snyder a proposito dello scherzo dedicato alla Snyder Cut inserito in Barbie, nel quale la versione di Zack Snyder di Justice League viene associata al patriarcato istituito dai Ken a Barbie Land.

"Ci hanno avvisato", ha detto Snyder. “Ci hanno detto: ‘Volevamo farvi sapere che ci sarà un riferimento a Justice League nel film, spero che capiate, pensiamo che sia fantastico.' Effettivamente ho trovato la battuta molto divertente", ha ammesso l'autore di Watchmen e 300. "Ma al di là della battuta sul mio film, ho davvero adorato Barbie in generale. È un gran bel film. E penso che la battuta sia piuttosto carina, l'ho interpretata come una frecciatina verso il fandom e non indirizzata a me personalmente. Ma immagino che confermi la portata culturale della Snyder Cut, che è cresciuta al punto di meritarsi una citazione di questo tipo, in un film di questo tipo, il che è davvero folle.'"

Per altri contenuti, sapete che in origine la battuta di Barbie su Justice League era dedicata a Blade Runner e Ridley Scott?