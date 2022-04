Barbie: Will Ferrell si unisce al cast del film di Greta Gerwig!

Il cast di Barbie, nuovo film di Greta Gerwig in lavorazione, continua ad arricchirsi. Infatti dopo l'arrivo di Alexandra Shipp viene annunciata l'introduzione di un altro attore di livello: Will Ferrell.

Ferrel, interprete di grandissimo successo, arriva da una recente partecipazione alla serie Apple The Shrink Next Door, dove ha recitato al fianco di Paul Rudd. Non è stato chiarito quale sarà il personaggio da lui interpretato nel film di Gerwig, dunque bisognerà ancora attendere.

Sicuramente tutti questi ingressi nel cast di Barbie incuriosiscono molto il pubblico, che ancora non ha avuto informazioni circa la trama della pellicola. A giudicare dagli attori scelti, però, sembra proprio che Gerwig abbia in mente qualcosa di diverso da ciò che ci aspettiamo. Oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling, che interpreteranno i classici Barbie e Ken, nel cast ci sono infatti anche America Ferrara, Kate McKinnon, Simu Liu e la già citata Alexandra Shipp.

E in effetti possiamo aspettarci di tutto da questo film, soprattutto considerando che la sceneggiatura è stata scritta dalla stessa Gerwig insieme a Noah Baumbach, suo collaboratore e marito ormai da tanti anni. Nel reparto produzione, tra i vari, c'è anche Margot Robbie, che con la sua LuckyChap Entertainment ci ha portato negli anni prodotti di indubbia qualità, come I,Tonya e Promising Young Woman. Non ci resta che attendere.