Barbie, Warner saluta Margot Robbie? Si punta su uno spin-off di Ken

Le informazioni sull'eventuale sequel di Barbie sono ancora poche, tuttavia, stando ai nuovi rapporti, Margot Robbie non avrebbe intenzione di partecipare a un secondo capitolo; al contrario, quest'ultimo sarebbe dedicato interamente a Ken.

"Per Margot, quello che conta davvero è la storia" hanno dichiarato alcune fondi di RadarOnline. "Il film di Barbie per lei è concluso, perché il personaggio si trasforma in una vera donna". Ecco spiegata la volontà dell'attrice di non partecipare agli ulteriori progetti del cosiddetto Mattel Cinematic Universe, così come la consapevolezza che "costruire un altro film intorno a Margot nei panni di Barbie è praticamente impossibile".

In ogni caso – continua Radar Online –, "tutti nello studio sono entusiasti all'idea di realizzare un film su Ken". Il personaggio interpretato da Ryan Gosling, infatti, è entrato prepotentemente nel cuore degli spettatori, perciò l'idea non è poi così assurda; resta da chiedersi quali saranno i prossimi sviluppi all'interno della Warner Bros., sia da un punto di vista produttivo che narrativo.

Diretto da Greta Gerwig, Barbie è un film del 2023 che racconta la storia di "Barbie stereotipo" e della sua volontà di approfondire il mondo interiore. Nel cast, oltre a Robbie e Gosling, ricordiamo anche America Ferrera, Michael Cera, Arianna Greenblatt e Rhea Perlman. La pellicola ha incassato 155 milioni di dollari durante il primo fine settimana negli Stati Uniti, con un guadagno complessivo di 1 miliardo e 418 milioni; inoltre, è il primo live-action diretto da una donna a raggiungere il miliardo di incassi.

