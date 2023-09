Barbie, Warner Bros festeggia il film con Margot Robbie: 'Greta Gerwig è un genio'

Mentre Barbie si prepara ad esordire in digitale dopo il clamoroso successo ottenuto al box office globale, il ceo di Warner Bros Discovery David Zaslav ha lodato il lavoro dell'attrice e produttrice Margot Robbie e della regista Greta Gerwig.

Durante la conferenza Goldman Sachs Communacopia + Technology, che ha visto lo stesso Zaslav dichiarare che finora Warner Bros ha usato male le saghe di Harry Potter, Il signore degli anelli e DC, il dirigente Warner Bros Discovery ha festeggiato il successo di Barbie, annunciando agli investitori: "A Greta Gerwig va il maggior merito del successo del film. È un genio straordinario", ha detto Zaslav quando gli è stato chiesto quali lezioni imparate da Barbie Warner Bros. metterà a frutto in futuro. "Greta ha lavorato in modo molto efficace non solo sul set ma anche con il team di marketing. Ogni divisione di questa azienda ha sostenuto Barbie, ogni risorsa che abbiamo è diventata rosa."

Ricordiamo che la commedia fantasy di Warner Bros ha generato un totale di 1,38 miliardi di dollari al botteghino globale, e nei giorni scorsi è diventato il miglior incasso del 2023 superando Super Mario Bros, fermo a quota 1,36 miliardi. Nel corso della sua run nelle sale, Barbie è rimasto il film n. 1 per quattro fine settimana consecutivi ed è diventato anche il film di maggior successo della storia centenaria di Warner Bros., avendo superato il precedente record detenuto da Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2, fermo a quota 1,34 miliardi di dollari dal 2011.

Nel frattempo, Barbie ha superato La vita è bella andando ad occupare la posizione numero 9 nella classifica dei miglior incassi di tutti i tempi in Italia.