Barbie vs Snyder Cut: ecco come Greta Gerwig si è presa gioco dello SnyderVerse

Che Barbie sarebbe stato un film enormemente metacinematografico lo si era capito già da un po' di tempo: le prime recensioni hanno confermato queste impressioni, parlando di più di un momento in cui Margot Robbie e soci commentano o fanno riferimento al mondo della settima arte, tirando in ballo anche la Snyder Cut.

Nel film connesso a The Lego Movie secondo un'assurda teoria abbiamo infatti assistito a una sequenza con la quale Greta Gerwig ha voluto apertamente prendersi gioco dell'operazione portata avanti da Zack Snyder dopo il clamoroso fallimento della versione del film targata Joss Whedon.

La sequenza in questione ha luogo quando la Gloria di America Ferrera invita le varie versioni di Barbie a svegliarsi dopo esser state convinte dal Ken di Ryan Gosling a vivere unicamente per soddisfare i bisogni dei vari Ken, dando vita a una società di modello vistosamente patriarcale: è a quel punto che arriva il commento della Barbie Scrittrice (Alexandra Shipp), che dice di essersi sentita come "parte di un sogno in cui ero davvero coinvolta dalla Snyder Cut di Justice League".

Una stoccata piuttosto diretta, che Warner Bros. avrà probabilmente avallato anche per fare ammenda rispetto a un'operazione che, in fin dei conti, non si è rivelata probabilmente questo gran successo. Battutine velenose a parte, comunque, ecco i nostri consigli sul look da adottare per il Barbenheimer.