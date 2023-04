Barbie vs SNL, arrivano le Bambole Americane fedeli alla Storia: c'è anche Ana de Armas!

Il trailer di Barbie di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling ha fatto impazzire il pubblico ma soprattutto il web.

La pagina Instagram di @nbcsnl ha inoltre pubblicato i character poster di American Girl, continuazione della parodia di Barbie.

Il video comincia mostrando alcune scene dal trailer di Barbie, come quella della calzatura iconica della bambola (uno dei frame che più ha emozionato il web), per poi mostrare la versione della stessa, ma questa volta con un piede decisamente più piccolino. Nel frattempo, una voce narrante afferma che: "Le persone non riescono a smettere di parlare del trailer per il nuovo film Barbie. Ma non tutte le bambole vivono in una casa da sogno. Ce ne sono alcune più grandi, più giovani, più tristi... sono le American Girls".

Ognuna delle sei (Ana de Armas, Sarah Squirm, Molly Kearney, Ego Nwodim, Chloe Fineman e Heidi Gardner) rappresenta una parte della storia americana. Le ragazze cominciano poi a presentarsi, illustrando brevemente il loro backround storico, ad esempio:"Sono un'orfana dell'epoca Vittoriana, e ho visto i miei genitori annegare su una barca". La risposta ad ogni singola storia tragica è esilarante tanto quanto il modo sorridente in cui si raccontano.

Barbie uscirà nelle sale il 21 Luglio 2023. Lo andrete a vedere? Fatecelo sapere nei commenti!