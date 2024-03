Barbie vs Rebel Moon: spiegazione dei numeri fatti registrare dai due film

Zack Snyder è reduce da un flop conclamato come Rebel Moon, nonostante un lavoro sul progetto durato una decina d'anni. Per difendere il proprio film, Snyder ha utilizzato la matematica e ha messo in mezzo il più grande successo commerciale del 2023, Barbie, diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie.

Ieri Zack Snyder ha risposto agli hater e ora, intervistato da Joe Rogan, ha dichiarato che se il film fosse stato distribuito al cinema avrebbe sicuramente guadagnato di più di Barbie:"Adesso Rebel Moon è a quasi 90 milioni di visualizzazioni, giusto? Si presume due spettatori per proiezione, giusto? È quel tipo di calcolo. Quindi pensi che se quel film fosse stato al cinema come modello di distribuzione, sarebbero 160.000.000 di persone che lo guardano in base al calcolo" ha cercato di spiegare il regista.



"160.000.000 persone a 10 dollari a biglietto sarebbero... Quale sarebbe quel calcolo? Non lo so. 160.000.000 per dieci. Sarebbero 1,6 miliardi. Quindi, più persone hanno visto Rebel Moon di Barbie al cinema, giusto?" ha proseguito Snyder.

Al di là del calcolo sbagliato, Netflix ha cambiato il modo in cui tiene conto delle visualizzazioni: una visualizzazione equivale alle ore di visione totali, divise per la durata dello spettacolo, quindi secondo i calcoli di Zack Snyder, solo 90 milioni di persone hanno visto il film. Barbie ha incassato 1,4 miliardi di dollari.



Le parole di Snyder hanno generato diverse reazioni tra i fan, tra chi ha difeso le sue dichiarazioni su Rebel Moon e Barbie e chi ha colto la palla al balzo per far notare che i numeri in realtà sono un po' diversi. Su Everyeye potete leggere la nostra opinione sul film con la recensione di Rebel Moon.