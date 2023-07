Barbie vs Oppenheimer? Non solo: 5 storici duelli al box office tra film leggendari

Ora che tutti sanno che cos'è il fenomeno Barbienheimer e per quale motivo ha invaso con così tanta prepotenza i social network, torniamo indietro nel tempo per ricordarci anche di altri memorabili duelli al box office.

Nel 1982, ad esempio, sempre d'estate - per la precisione il 25 giugno - i cinema americani accolsero contemporaneamente Blade Runner e La cosa, oggi considerati due titoli fondamentali della fantascienza mondiale: curiosamente, il duello venne vinto dal film di Ridley Scott con 42 milioni di dollari di incasso a livello mondiale contro i 19 incassati da quello di John Carpenter, ma anche così Blade Runner fu notoriamente considerato un flop commerciale a causa della sua travagliata produzione finché non venne riscoperto e rivalutato nel corso degli anni.

Un paio di anni dopo, l'8 giugno 1984, si scontrarono al box office altri due titoli oggi considerati super-cult: Ghostbusters e Gremlins. In questo caso la sfida finì quasi in pareggio, dato che il primo incassò 13,5 milioni di dollari mentre il secondo arrivò subito dietro a 12,5 milioni. Su scala globale invece stravinse Ghostbusters, che ottenne 296 milioni di dollari contro i 153 milioni di Gremlins.

Passando agli anni '90, il 15 dicembre del 1995 il pubblico assistette ad un altro duello, che in questo vide protagonisti due film molto diversi tra loro, un po' come accade oggi con Barbie e Oppenheimer: stiamo parlando di Jumanji e Heat di Michael Mann, e in questo caso la sfida (proprio come dovrebbe accadere tra il film di Greta Gerwig e quello di Christopher Nolan) venne vinta dal titolo rivolto al più ampio pubblico possibile, ovvero il fantasy con Robin Williams, che incassò 262 milioni di dollari all'esordio in tutto il mondo contro gli 87 milioni ottenuti dal thriller poliziesco con Robert De Niro, Al Pacino e Val Kilmer.

Più recentemente, il 25 dicembre 2012 si sfidarono Django Unchained e Les miserables, e in questo caso la vittoria del western di Quentin Tarantino nei confronti del musical Tom Hooper fu marginale: appena 30 milioni ottenuti contro 27 milioni in Nord-America, mentre nel resto del mondo la situazione si ribaltò 425 milioni a 442 milioni.

Infine, sempre restando nell'ambito del cinema di Christopher Nolan, va ricordato anche il duello tra Il cavaliere oscuro e Mamma mia! che avvenne il 18 luglio 2008: in quel caso la sfida fu vinta da Nolan e Batman, che ottennero lo straordinario successo di 1 miliardo di dollari contro i 694 milioni del musical con Meryl Streep.

Ricordiamo però che in Italia la sfida tra Oppenheimer e Barbie non si verificherà, dato che nel nostro mercato Universal Pictures ha deciso di rimandare il film di Nolan al 23 agosto prossimo.