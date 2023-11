È di nuovo Barbie vs Oppenheimer sul mercato home-video, ma questa volta vince Nolan

Christopher Nolan è pronto ad andare oltre il successo di Oppenheimer per dedicarsi al suo prossimo misterioso film, ma gli appassionati non hanno ancora finito con il biopic interpretato da Cillian Murphy.

Grazie ai dati divulgati da Samba TV, infatti, apprendiamo che Oppenheimer ha fatto meglio di Barbie sul mercato video on demand, con il titolo Universal Pictures che appena sbarcato sul mercato home-video ha attirato la bellezza di 388.000 famiglie in Nord-America, una cifra superiore alle 363.000 famiglia che hanno acquistato o noleggiato Barbie in vod nel mese di settembre, ovvero quando il film Warner Bros prodotto e interpretato da Margot Robbie è stato reso disponibile in questo formato. Oppenheimer ha raggiunto la prima posizione nella classifica VOD il 21 novembre al prezzo di acquisto di $19,99, conquistando il pubblico statunitense rimasto a casa per i cinque giorni festivi del Ringraziamento.

Il film biografico diretto da Christopher Nolan ha incassato 82,4 milioni di dollari a livello nazionale e 180 milioni di dollari in tutto il mondo nel week-end d'esordio dal 21 al 23 luglio, mentre Barbie nello stesso periodo incassava 162 milioni di dollari a livello nazionale e 356,3 milioni di dollari a livello mondiale: insieme, i due film hanno registrato la prima volta nella storia del botteghino domestico in cui due pellicole hanno superato contemporaneamente gli 80 milioni di dollari. Ad oggi Barbie è il film con i maggiori incassi dell’anno e il migliore nella storia dello studio Warner Bros. con 1,44 miliardi di dollari in tutto il mondo, mentre Oppenheimer è il terzo a livello globale nel 2023 con 950,2 milioni di dollari.

Per altri contenuti, ecco che cosa si dice sulla corsa agli Oscar 2024 di Oppenheimer.