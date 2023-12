Barbie ha vinto il Barbenheimer ai Golden Globes! Il nuovo scontro con Oppenheimer

Del Barbenheimer non si è mai smesso di parlare e, presumibilmente, si continuerà a parlare con ancora più trasporto durante la stagione dei premi prossima ad aprirsi con questi Golden Globes 2024: le nomination appena annunciate hanno per l'appunto appena dato il via al nuovo scontro tra Barbie e Oppenheimer.

Come prevedibile, sia Barbie che Oppenheimer saranno grandi protagonisti ai prossimi Golden Globes, risultando tra i film con più candidature: l'occhio di chi ha seguito con attenzione il dualismo tra il film di Greta Gerwig e quello di Christopher Nolan, però, è sicuramente già caduto sul numero di nomination di entrambi allo scopo di decretare il vincitore di questo round.

Ad uscirne vincitrice, stavolta, è proprio la nostra Barbie con il volto di Margot Robbie: forte di 9 nomination (Miglior film commedia o musicale, Miglior attrice in un film commedia, Miglior attore non protagonista in un film commedia, Miglior Sceneggiatura, Miglior regia, Miglior canzone e Miglior risultato al botteghino), il film di Gerwig ha infatti battuto il suo rivale per appena una candidatura in più (Oppenheimer è infatti fermo a 8).

Vedremo, ovviamente, se il risultato verrà confermato dalle vittorie o se, alla resa dei conti, Oppenheimer riuscirà nel ribaltone: certo è, comunque, che anche questi Golden Globes non saranno immuni al fenomeno del Barbenheimer.