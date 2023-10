Barbie vietata! Le regole per gli attori in sciopero in vista di Halloween

Le condizioni dei lavoratori di Hollywood sono da brividi e per il sindacato SAG-AFTRA, attualmente in sciopero, il nuovo costume di Halloween potrà essere semplice composto da cartellone e maglietta nera firmata del sindacato perché la mobilitazione prevede regole ferree in vista del mese dedicato ai travestimenti in USA.

E se Ryan Gosling sognava già Halloween e sarà costretto a "consolarsi" con uno stuolo di bambini e adulti vestiti da Ken, l'attore non potrà riutilizzare il proprio costume di scena il 31 ottobre. E neanche Jenna Ortega con Mercoledì Addams perché il regolamento stilato da SAG-AFTRA vieta agli attori di travestirsi da personaggi popolari, appartenenti alle produzioni colpite dallo sciopero e di pubblicare gli scatti sui social. La questione riguarda sopratutto Barbie e Mercoledì nella previsione dei travestimenti più in voga del 2023, come già ampiamente anticipato su Tik Tok, Margot Robbie dovrà abbandonare il suo set coordinato da cowgirl tutto rosa, e così tutti gli attori che avrebbero voluto imitarla.

Ma il 2023 è stato anche l'anno di Oppenheimer e della sua "fusione mediatica con Barbie" (sebbene Warner Bros. non si aspettasse il successo di Barbenheimer) e qualora ci fosse stato qualcuno tra gli attori a voler indossare il completo del padre della bomba atomica o un travestimento più stravagante, un mix tra il cupo Oppenheimer e la sfavillante Barbie, queste volontà incontreranno il "NO" di SAG-AFTRA.

Il sindacato, incoraggia comunque gli scioperanti a travestirsi ma la scelta dovrà essere ponderata e rivolta a personaggi generalizzati come "fantasmi, zombie,ecc": basterà chiedere consiglio a Heidi Klum, la regina di Halloween, che ha saputo far parlare di sé vestita da verme rosso e lucido ( a distanza di un anno ci stiamo ancora pensando). Tuttavia, le regole impartite dal sindacato non includono le produzioni animate, settore non colpito, e dunque si potrà scegliere anche tra un'ampia varietà di personaggi dei cartoni animati.

A Hollywood, le proteste sono più forti che mai e la scelta di non travestirsi da personaggi pop è un importante segnale da inviare agli studios a cui verrà meno un'importante pubblicità dai costumi di Halloween e dalle loro star.



