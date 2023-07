Barbie, un video di un'ora contro il film è stato massacrato dai fan

Barbie è probabilmente il film dell'estate 2023, e probabilmente si ritaglierà anche la nomea di una delle pellicole più importanti dell'intera annata. Vuoi per la massiccia campagna marketing, o per i numerosi attori di richiamo, la pellicola di Greta Gerwig sta indubbiamente avendo enorme successo.

Tuttavia, come per ogni cosa che ha successo tra la maggior parte delle persone, anche Barbie ha i suoi detrattori, che non hanno apprezzato la pellicola per i motivi più disparati.

Tra questi si inserisce sicuramente anche Ben Shapiro, un opinionista che sul suo canale You Tube ha realizzato non uno, ma ben due video da due ore ciascuno in cui ha spiegato le motivazioni secondo cui, per lui, l'ultimo film di Greta Gerwig "è spazzatura".

Shapiro ritiene infatti che questo sia l'ennesimo tentativo di inserire Margot Robbie, una comune attrice da commedia, all'interno di una pellicola che palesa una propaganda di sinistra.

Ad oggi in effetti chiunque può prendere un microfono ed una videocamera, accenderli e far partire una registrazione in cui dice il suo pensiero in merito ad un qualcosa, che sia una pellicola cinematografica o altro, tuttavia, forse, sarebbe bene iniziare ad utilizzare questa possibilità con un certo criterio.

Il nostro pensiero ovviamente è stato condiviso anche da numerose persone sui social network, che hanno ritenuto ironico il fatto di definire il film "spazzatura" realizzando dei contenuti che sono anch'essi avvicinabili a questo livello.

