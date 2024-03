Barbie, le vendite della canzone di Billie Eilish sono folli dopo gli Oscar

La Notte degli Oscar per i nominati e i vincitori porta con sé un effetto piuttosto positivo nel periodo immediatamente successivo all'evento e in effetti è ciò che sembra stia accadendo a Billie Eilish, a 22 anni la più giovane vincitrice di due Oscar nella storia della cerimonia, e Finneas, per quanto concerne le vendite.

Dagli Oscar in poi, la canzone What Was I Made For? ha goduto di un'improvvisa ascesa, con un impressionante aumento del 704%.

Un aumento incredibile che si basa sul numero di singoli venduti la settimana precedente agli Oscar, in base a quanto riporta Billboard.

L'aumento delle vendite sembra chiaramente da ricondurre al successo riscontrato da Eilish e Finneas agli Academy Award nella serata del Dolby Theatre, dove la coppia si è aggiudicata la statuetta per la miglior canzone originale e ha emozionato il pubblico con un'esibizione live da mozzare il fiato. Billie Eilish si era esibita anche ai Grammy, sorta di preludio alla performance del Dolby Theatre.

Per quanto riguarda i dati totali effettivi, What Was I Made For? ha registrato più di 5.300 vendite digitali in quel weekend, generando anche 2,2 milioni di streaming on demand soltanto negli Stati Uniti, aumentando del 27% rispetto alla settimana precedente; un traguardo eccezionale per un successo musicale che risale all'estate scorsa.



