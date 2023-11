Barbie v Oppenheimer, la trama del folle film Barbenheimer: le bambole fanno la bomba

Tutti sanno ormai che cos'è e cos'è stato il Barbenheimer, ma forse neanche i fan più duri e puri dei film di Greta Gerwig e Christopher Nolan sanno che qualcuno sta per fare un vero film intitolato Barbenheimer.

E, contrariamente a quanto si possa pensare in un primo momento, il progetto non sarà un documentario per ripercorrere l'incredibile cavalcata al box office di Barbie e Oppenheimer, né tanto meno una riflessione dal punto di vista del marketing sul fenomeno social scoppiato intorno ai due film: in realtà, Barbenheimer sarà un vero e proprio film narrativo originale, e in queste ore il suo creatore, il regista e produttore Charles Brand, noto per la serie horror Puppet Master, ne ha svelato la trama ufficiale.

Barbenheimer seguirà la storia di una comunità di bambole intente a costruire una bomba atomica: il film racconterà le vicende della dottoressa Bambi J. Barbenheimer, una brillante bambola scienziata che vive a Dolltopia, un mondo di estati infinite e feste in spiaggia, e del suo fidanzato Twink Dollman: irritati dal trattamento brutale che le bambole ricevono per mano dei bambini umani, i due si avventurano nel mondo reale e sperimentano il lato peggiore dell'umanità e, tornati a Dolltopia, decidono di costruire una gigantesca bomba nucleare per eliminare tutti quanti.

Per Brand ha dichiarato che l'idea è nata perché il mondo in questo momento ha bisogno di un po’ di umorismo in più: "È un'idea così stupida che mi ha immediatamente catturato", ha detto. "Oggi sembra che ogni film debba essere per forza oscuro e depresso, mio Dio, abbiamo bisogno di un po' di umorismo nel 2024."