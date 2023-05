Barbie, il nuovo trailer ci svela la trama: sì, si parla davvero di morte!

Di Barbie si è parlato fino allo sfinimento sin dalle prime battute, ma la trama del film di Greta Gerwig è comunque rimasta un mistero fino a pochi minuti fa, quando il nuovo trailer dell'ultimo lavoro della regista di Lady Bird e del marito Noah Baumbach ha finalmente deciso di svelarci qualcosa di concreto.

Di concreto e, oseremmo dire, anche decisamente inquietante: stando a quanto vediamo nel trailer, infatti, ci pare di intuire che uno dei temi principali del film per cui Greta Gerwig ha scritto una poesia... Sarà la morte, o comunque, più in generale, quello scorrere del tempo che sembra non toccare in alcun modo le nostre Barbie durante i primi passaggi del filmato.

È lì, però, che qualcosa cambia: durante l'ennesima festa a conclusione dell'ennesimo giorno perfetto, la bambola interpretata da Margot Robbie chiede alle altre ragazze se a loro capiti mai di pensare al momento fatale. Le reazioni di stupore delle varie versioni di Barbie sono seguite da alcuni eventi decisamente poco incoraggianti: cadute dai tetti e tacchi non più anti-gravità fanno intendere alla nostra eroina che è il momento di cercare delle risposte, inoltrandosi nel mondo reale!

Sarà questa, presumibilmente, la premessa su cui si muoveranno le avventure di Barbie e Ken, tra produttori infuriati (vedasi Will Ferrell) e persone un po' troppo reali per chi è abituato a vivere in un mondo patinato e al di fuori del tempo e della società. Cosa ne dite? Vi sembra ci siano le basi per fare qualcosa di buono? Diteci la vostra nei commenti! Margot Robbie, intanto, ha parlato del legame di Barbie con i musical del passato.