Barbie torna al cinema in IMAX...e con nuovi contenuti post-credit!

Barbie di Greta Gerwig è il film dell'anno, in grado di ottenere un successo incredibile al box-office. Ora una nuova uscita limitata del film in formato IMAX conterrà delle sorprese molto interessanti per gli spettatori, che potranno assistere a nuovi contenuti post-credit che arricchiranno l'esperienza della visione in sala.

In attesa di scoprire quando Barbie uscirà su Netflix, il lungometraggio con Margot Robbie ha incassato quasi 1,3 miliardi di dollari al box-office in tutto il mondo oltre ad essere un successo di critica e registrare un punteggio dell'88% su Rotten Tomatoes. Ora anche negli Stati Uniti il film uscirà in formato IMAX, perché la concomitante uscita di Oppenheimer anche nello stesso formato aveva impedito al film di Gerwig di poter essere proiettato anche in quella versione.



In base a quanto riporta Deadline, Barbie in formato IMAX uscirà nelle sale soltanto per una settimana a partire dal 22 settembre, ovvero dopo l'uscita IMAX di Oppenheimer e prima di The Creator di Gareth Edwards.



Greta Gerwig ha commentato con queste parole l'uscita in IMAX del film:"L'entusiasmo mondiale per Barbie è stato travolgente e profondamente commovente. Tantissimi fan di Barbie hanno intrapreso questo viaggio con noi e non possiamo ringraziarli abbastanza per aver supportato il film, e aver condiviso la loro esperienza con Barbie nei cinema, sui social media e in tutto il mondo. Abbiamo realizzato Barbie per il grande schermo e quindi è emozionante poterlo portare in IMAX, lo schermo più grande di tutti. E come ringraziamento speciale ai fan di Barbie, siamo entusiasti di condividere un po' ancora di più dell'incredibile lavoro del nostro cast e della troupe aggiungendo filmati speciali che speriamo possano piacere al pubblico".

Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Barbie, diretto da Greta Gerwig.