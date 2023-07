Barbie, Tom Felton ci è rimasto male: 'Speravo in una chiamata per Ken'

In un nuovo post su Instagram, Tom Felton (universamente conosciuto per il ruolo di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter) ha manifestato tutto il proprio dispiacere per non figurare nell'attesissimo Barbie, al punto da definirsi "inca**ato" a seguito dell'assunzione di Ryan Gosling.

"Sono un po' inca**ato per non aver ricevuto la chiamata" scrive come descrizione del post, il quale raffigura un confronto visivo tra i due attori. Ovviamente, non sono mancati i commenti ironici: "Tu sei il Ken di Harry, non preoccuparti" scrive @feltcliffeologist, mentre @08_liaa aggiunge: "Draco non è Ken, lui è Barbie", con tanto di emoji dello smalto. Infine, per @thekhill9 la scelta dipende da un unico fattore: "Ken è palesemente un Tassorosso". A proposito, ecco la guida per scoprire a quale Casa di Hogwarts appartenete!

Resta da chiedersi se le parole di Felton siano serie oppure – come molti utenti credono – dettate da un intento sarcastico. Altrettanto ignoto è se abbia partecipato al casting di Barbie o meno.

A fornirci nuovi dettagli è Greta Gerwig. "Dal momento in cui Margot [Robbie] è venuta da me e ho saputo che stavamo realizzando tutto per lei" ha dichiarato la regista, "ho capito che valeva lo stesso per Ryan. Non lo conoscevo affatto, non l'avevo mai incontrato. Ma ne ero certa e, non appena ci ho pensato, mi ha resa felice. Chi altri avrebbe potuto interpretare il personaggio?".

D'altra parte, in molti credono che il quarantaduenne Ryan Gosling sia troppo vecchio per interpretare Ken... ma è l'attore stesso a rispondere, motivando la scelta di Gerwig.

Barbie debutta in sala oggi 20 luglio 2023.