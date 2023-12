Barbie, Timothée Chalamet conferma il cameo mancato: c'era anche Saoirse Ronan

La star di Wonka Timothée Chalamet e la star di Foe Saoirse Ronan avrebbero dovuto comparire in un cameo in Barbie di Greta Gerwig. Nonostante la partecipazione di entrambi sia sfumata, Chalamet ha immaginato come sarebbe potuto essere il suo cameo nel lungometraggio con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling.

Dopo aver scoperto la rivincita di Greta Gerwig grazie a Barbie non perdetevi le dichiarazioni di Timothée Chalamet al Tonight Show with Jimmy Fallon:"C'era l'idea che Saoirse Ronan ed io facessimo un cameo. Non so quale sarebbe stato il cameo, penso che sarebbe stato uno dei Ken o delle Barbie rifiutate, non Allan".



Chalamet ha proseguito sul mancato cameo in Barbie:"Forse c'era un francese rifiutato lungo il percorso, non so cosa sarebbe stato". Ad inizio anno Greta Gerwig aveva apertamente parlato della sua speranza di poter tornare a lavorare con Timothée Chalamet e Saoirse Ronan dopo averli diretti in Lady Bird e Piccole donne:"Avrebbe dovuto essere una cosa piccola perché Saoirse stava producendo in quel periodo, cosa di cui sono orgogliosa. E ovviamente, è brillante. Ma sarebbe dovuto essere un cameo speciale. Stavo per fare anche un cameo speciale con Timmy, entrambi non potevano farlo ed ero così irritata. Ma gli voglio così tanto bene".



Nonostante non abbia girato un cameo, Timothée Chalamet ha fatto una visita al set di Barbie durante le riprese di Wonka, che si stavano svolgendo nello stesso lotto di produzione del film di Gerwig.

Non perdetevi la nuova performance di Timothée Chalamet e leggete la recensione di Wonka, diretto da Paul King.