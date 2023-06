Barbie, il Time dedica il nuovo numero alla 'life in plastic' di Greta Gerwig

La rivista Time dedica il numero del 24 giugno 2023 a Barbie, film diretto da Greta Gerwig e in arrivo al cinema il prossimo 20 luglio 2023. In copertina osserviamo Margot Robbie e tutte le altre interpreti nell'iconica posa della bambola Mattel, con tanto di piedistalli.

"Life in plastic, it's fantastic!" scrive la rivista come descrizione del post. "Tutte le Barbie girls – Margot Robbie, Issa Rae, Kate McKinnon, Hari Nef, Alexandra Shipp, oltre alla regista Greta Gerwig – ci portano all'interno del film più atteso dell'estate".

La pellicola in questione è il primo adattamento cinematografico live-action della fashion doll e racconta la storia di Barbie, che, dopo essere stata cacciata da Barbieland poiché considerata imperfetta, giunge nel mondo reale alla ricerca della vera felicità. Nel cast troviamo non soltanto le attrici menzionate dal Time, ma anche Ryan Gosling, America Ferrera, Connor Swindells, Ncuti Gatwa e altri celebri interpreti del mondo dello spettacolo e della musica.

In generale, la pellicola omaggia le relazioni queer e sfrutta il rapporto tra Barbie e Ken per delineare a trecentosessanta gradi la rinnovata sensibilità per i rapporti sentimentali. "Ovviamente abbiamo la classica dinamica etero tra Barbie e Ken" dichiara Alexandra Shipp, interprete di Barbie autrice, "ma sotto alla patina superficiale ci sono moltissimi doppi sensi queer. Comunque rimane un film adatto a tutti, perché non ci sono scene, a mio parere, che siano inadatte per qualcuno". Al riguardo, Alexandra Shipp consiglia agli omofobi di non guardare Barbie.

Forse è ancora presto per parlarne, ma una domanda sorge spontanea: Barbie avrà un sequel?