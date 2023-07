Barbie, un TikToker ha risolto un mistero sul Ken di Ryan Gosling

Il trailer di Barbie ci ha permesso di dare uno sguardo al mondo patinato, indecentemente rosa e glitterato in cui si muoverà il personaggio di Margot Robbie, ma ci ha lasciato anche un bel po' di interrogativi, uno dei quali riguarda le condizioni del Ken di Ryan Gosling, che finora non sembrava avere un posto in cui stare.

Nel trailer di Barbie una delle gag si basa infatti proprio sulla domanda "e Ken dove sta?" rivolta alla nostra protagonista, che con tutta la sua innocenza da bambola nata più di mezzo secolo fa non arriverebbe mai a valutare la possibilità di invitare il suo ragazzo a passare la notte da lei: la notizia, però, è che potrebbe non essercene bisogno!

Un video su TikTok ci ha infatti svelato (o ricordato, per coloro dotati di una memoria di ferro) uno dei gadget più ignorati della storia della bambola Mattel, vale a dire la Casa di Ken: il nostro amico, al pari della sua storica fidanzata, ha infatti una villa davvero niente male tutta per sé, nonostante ad oggi non sia per niente facile trovarla in commercio!

La Casa di Ken ci verrà mostrata nel film di Greta Gerwig o al nostro toccherà dormire per strada in attesa che la sua ragazza cambi idea? Lo scopriremo tra qualche settimana! A proposito di Ken, intanto, una nuova clip di Barbie ci ha svelato il suo vero lavoro.